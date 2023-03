(TEST) The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 22 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Halcyon, du bois

Certains jeux, on les aime. D'autres, pas. Certains jeux, on va jusqu'au bout. D'autres, pas. Certains jeux, ça ne nous dérange pas d'y rejouer. D'autres, pas.The Outer Worlds est dans la première catégorie. La ressortie du jeu avec de meilleurs graphismes, des temps de chargement moins longs et deux DLC inclus fut l'occasion de le reprendre en mains.Alors que, par exemple, quand ils ont ressorti Death Stranding en version Director's Cut, là, on n'en avait rien, mais alors vraiment rien à foutre.