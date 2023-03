Le DLC dâ€™Horizon Forbidden West sâ€™ouvre aux prÃ©commandes !

Publié le Jeudi 23 mars 2023 à 10:30:00 par Julia Bourdin

N’oubliez pas la crème solaire !

Les joueurs peuvent dès maintenant précommander, exclusivement sur PS5, le DLC d’Horizon Forbidden West : Burning Shores !Dans cette extension, Aloy voyagera vers une nouvelle région au sud des terres des Tenakths. Vous aurez l’occasion de découvrir une version de Los Angeles futuriste et volcanique. Au programme, bien évidemment : nouvelle histoire, nouveaux personnages et surtout nouveaux monstres !Les précommandes seront accompagnées des bonus suivants : la tenue Marée noire (disponible chez le premier teinturier) et l’arc de précision Marée noire (disponible chez le premier marchand de la nouvelle zone).Alors, hâtes d’être au 19 avril ?