Candle Knight arrive en mai

Publié le Jeudi 23 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Fais ce qu'il te plait, hein

Dracma Studios développe depuis 3 ans maintenant le jeu Candle Knight, un petit metroidvania qui se déroule dans un château plein de dangers et de monstres.Initialement prévu pour janvier, le jeu a finalement été repoussé au 31 mai. Histoire de le peaufiner. On y joue un chevalier animé par le pouvoir de la flamme. Il a une chandelle sur son heaume et peut ainsi éclairer les sombres recoins où se tapissent les ennemis. Il peut aussi dévoiler les secrets les mieux cachés.Le jeu est prévu sur PC, via Steam . Une démo est d'ores et déjà disponible.