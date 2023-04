TerraScape est disponible en accès anticipé

Publié le Jeudi 6 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Cartes et tuiles

Mélange entre jeu sandbox, city builder et puzzle game, Terrascape vient de sortir en accès anticipé sur Steam et sur Gog.com. Le jeu est développé par le studio allemand Bittfall Studios et édité par Toplitz Productions.Dans ce jeu, le but sera de construire la ville/village/bourg de vos rêves en utilisant un système de decks de cartes. Ils représentent des terrains, des bâtiments, et autres infrastructures, et vous permettent de développer votre ville. A vous de les placer de manière stratégique et intelligente. Chaque carte posée développera une zone hexagonale avecla nécessité de vous étendre sans jamais être bloqué pour créer la plus grande et florissante ville possible.La zone de jeu est générée procéduralement pour encore plus de rejouabilité et le jeu sera étendu peu à peu grâce à de nouveaux decks de cartes.