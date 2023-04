- Final Fantasy Pixel Remaster sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 19 avril

Publié le Vendredi 7 avril 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

C'est bientôt dispo !

On vous le rappelle, la série Final Fantasy Pixel Remaster est une série de remastérisation en pixel art des jeux Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI, tous sortis sur PC. Et bien plus seulement ! Il sera désormais disponible sur PS4 et Nintendo Switch dès le 19 avril. Donc dans très peu de temps.Le jeu est proposé soit titre par titre, soit en lot. Une version boîte est également disponiblke en édition limitée, avec des bonus et goodies.Et bien entendu, c'est signé Square Enix.