- Silica, un nouveau jeu, mélange de FPS SF et de jeu de stratégie

Publié le Vendredi 7 avril 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Pas les deux en même temps

Issu du programme d'incubation de Bohemia Interactive, Silica est un mélange de FPS et de jeu de stratégie. Il est développé par un seul homme, Martin Melicharek, à qui l'on doit (mais il n'était pas seul pour celui-là) le jeu Take on Mars.Le jeu sort prochainement sur Steam, en accès anticipé, et y restera environ 12 mois le temps de finir le développement du jeu.Les joueurs pourront soit choisir d'incarner des soldats, en pleine guerre contre des monstres sur une planète de sable, soit choisir de gérer la bataille façon jeu de stratégie, en bougeant leurs unités.Pour le moment, le jeu proposera 6 lieux, 3 modes de jeu, du solo ou du multi, 5 classes de personnages, 11 véhicules et 8 types d'ennemis.