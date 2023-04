Publié le Vendredi 7 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Queue de rats

Curse of the Sea Rats est sorti, sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Pour rappel, il s'agit d'un metroidvania dont l'animation des personnages et les dessins ont été faits à la main. C'est un mélange de 2D et de 3D.Le jeu raconte l'histoire de pirates qui ont été transformés en rats par une sorcière pirate. Mélange d'action et de plateformes, le jeu vous emmène sur la côte irlandaise au 18ème siècle. Le jeu est édité par PQube et développé par Petoons Studio. Le jeu est jouable à 4 en coop, en local.