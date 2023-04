One Piece Odyssey s'offre un DLC

Publié le Jeudi 6 avril 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Capuche de toile ?

Reunion of Memories est le nouveau DLC pour le jeu vidéo One Piece OdysseyIl s'agit d'une nouvelle histoire : après leurs aventures sur l'île de Waford, les pirates fêtent leur réussite avant de reprendre la mer. Lorsqu'une jeune fille le visage caché par une capuche, apparaît en tenant un étrange cube noir entre ses mains. Pour en découvrir le secret l'équipage du Chapeau de Paille doit retourner à Memoria.Le DLC sort prochainement sur toutes les plateformes : PC, Xbox Series, PS4 et PS5.