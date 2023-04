Volley Pals est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 7 avril 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Fun ?

Volley Pals est un jeu de volley très arcade, développé par le studio Naisu. Il est déjà sorti sur PC, Xbox One et Xbox Series le mois dernier et vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch.Volley Pals propose des parties multijoueur, dans une ambiance très cartoon. Un jeu très arcade, qui propose plusieurs personnages à intégrer dans son équipe. Vous pourrez aussi customiser les règles d'une partie, grâce à plusieurs options.