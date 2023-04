- Diablo IV dévoile son contenu de haut niveau

Publié le Vendredi 7 avril 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Quand y'en a plus, y'en a encore...

Diablo IV est toujours attendu pour le 6 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Blizzard continue, en attendant, de dévoiler le contenu du jeu via quelques petites vidéos.La dernière en date concerne le contenu de haut niveau. Après avoir terminé la campagne, les joueurs pourront se lancer à l'assaut des donjons de pierre de limite. Plus le niveau de monde est élevé, plus le personnage obtient de butin et d’avantages. Le système de parangon fait aussi son retour. Ajoutez un codex de puissance à remplir en trouvant les aspects cachés dans les donjons et sachez, au final, que plus de 120 donjons vous attendent.On vous laisse découvrir ça en vidéo. J'avoue, perso, j'suis moyennement fan. J'aime le côté fini d'un jeu, sans qu'il y ait besoin de rallonger la sauce avec du farming bête et méchant.