- Duru, un jeu sur la dépression

Publié le Vendredi 14 avril 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Au jeu au Taupe !

Jeu 2D de plateformes et de puzzles, Duru - About Mole Rats and Depression est développé par Twister Ramble Games, un studio allemand. Il est annoncé pour le 5 mai prochain, sur PC, via Steam On va y jouer Tug, un rat-taupe des plaines d'Afrique du Sud, responsable de la sécurité de la nourriture et des ressources de sa communauté. Son travail va être compliqué par l'apparition d'une créature noire qui la suit partout où elle va, rendant chacune de ses actions plus pénible...Le jeu devrait aussi sortir sur Nintendo Switch, plus tard. Une démo est disponible sur Steam, si vous voulez tester le jeu.