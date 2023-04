Chants of Sennaar, un jeu de langue

Publié le Jeudi 20 avril 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Focus Entertainment et Rundisc sortiront Chants of Sennaar le 5 septembre prochain. Il s'agit d'un puzzle game dans lequel vous allez tenter de décoder des langues anciennes, afin d'en percer les mystères. Ainsi, vous pourrez sauver les peuples de la Tour et rétablir l'équilibre.Le jeu s'inspire du mythe de la Tour de Babel.Une bande-annonce a été dévoilée. Le jeu est attendu sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.On nous promet un univers fascinant et une bande-son poétique. Voire un univers poétique et une bande-son fascinante.