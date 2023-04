Monster Hunter Now : un Pokémon Go-like sur mobile en septembre

Publié le Mercredi 19 avril 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Défoncez-les tous

Niantic, à qui l'on doit déjà le jeu Pokémon Go, développe actuellement Monster Hunter Now, un jeu mobile dans lequel vous allez incarner un chasseur ou une chasseuse bien décidé(e) à combattre les monstres les plus dangereux qui apparaissent autour d'eux.Bref, un jeu de combat, avec de la localisation et de la réalité augmentée, comme dans Pokémon Go, mais là, ce ne sont pas des gentilles petites créatures qui rentrent dans des bouboules que vous allez combattre, mais de gros monstres dangereux.Le jeu sera jouable à plusieurs, bien entendu. Uniquement sur smartphone. Et il sortira en septembre.Une vidéo de présentation a été mise en ligne. Un site officiel a été lancé également.