Minecraft Legends est disponible

Publié le Mercredi 19 avril 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Gare au cochon

Minecraft Legends est désormais disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5|4, Steam, Windows 11|10, dans le PC Game Pass, le Xbox Game Pass, ainsi que via le Xbox Cloud Gaming. Vous pourrez même tester le jeu via certaines Smart TVs Samsung dans la section jeu, sans besoin d'autre chose que votre téléviseur.Microsoft et Mojang Studios vous permettent, dans Minecraft Legends, d'incarner un héros ou une héroïne qui tente de lutter contre une invasion de piglins. Ils apparaissent via des portails que vous allez devoir détruire.Il s'agit cette fois d'une vraie aventure, à vivre dans l'univers de Minecraft.