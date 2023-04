The Mageseeker: A League of Legends Story est sorti

Publié le Mercredi 19 avril 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

LOL, qui rit sort ?

The Mageseeker: A League of Legends Story vient de sortir sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 et sur PC. Il est signé de Digital Sun et édité par Riot Forge (Riot Games), l'éditeur du jeu League of Legends.Le jeu met en scène Sylas, l'un des nombreux personnages de la maison-mère, qui est un mage emprisonné dans les murs de la cité état de Demacia. En fuite, il va se lancer dans une quête de vengeance et de lutte contre le tyran des lieux.Il s'agit d'un action-RPG en 2D, en pixel art.Pour l'occasion, une nouvelle vidéo a été publiée par Riot Games.