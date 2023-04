La Petite Sirène : découvrez le making-of

Publié le Mardi 18 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On s'l'écaille ?

La Petite Sirène, c'est un peu comme Robocop, mais version poisson : 50% humaine, 50% thon, 100% femme. Et une femme amoureuse d'un type qui, quand il dit "je me taperais bien une sardine", pense à un truc culinaire et non pas cul tout court.Notre ch'tite sirène va donc tenter de se payer une paire de jambes pour aller gambader avec son bellâtre et que si ça matche, il y aura toujours moyen de mettre un gros aquarium au milieu du salon.Cette adaptation Live du conte bizarre d'Andersen arrive dès le 24 mai prochain au cinéma. Un film de Rob Marshall avec Javier Bardem, Daveed Diggs, Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King, Jacob Tremblay et Awkwafina.Un making of a été diffusé.