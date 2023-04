Genopanic, un petit jeu d'action SF

Publié le Mardi 18 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Sympathic

Développé par Mobirate, Genopanic est un petit jeu d'action en pixel art qui se déroule dans la station spatiale Simbirsk, alors qu'une expérience scientifique a mal tourné à cause d'une IA belliqueuse : résultat, des tas d'aliens et autres monstres peuplent désormais les salles et les couloirs.Armé d'un pistolet à gravité, d'un cutter plasma, d'un lance-flammes et bien d'autres armes encore, vous allez nettoyer tout ce merdier.Genopanic sort cet été sur PC, via Steam . Une démo est d'ores et déjà téléchargeable. Le jeu sortira début 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.