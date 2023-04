Publié le Mardi 18 avril 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Fleur d'Audresselles

God of War Ragnarok (PS5) Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Resident Evil 4 (PS5) FIFA 23 (PS5)

God of War Ragnarok Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard Resident Evil 4

Forza Horizon 5 Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard Resident Evil 4

Fifa 23 Resident Evil 4 The Last of Us Part II

Fifa 23 WWE 2K3 GTA V

Mario Kart 8 Deluxe New Super Mario Bros U Deluxe Super Mario Odyssey

Farming Simulator 22 Microsoft Flight Simulator FIFA 23

Cette semaine encore, le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 14semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir la Fleur d'Audresselles, un fromage au lait pasteurisé de vache, à pâte molle et à croûte lavée, qui nous vient du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.Le top reprend un aspect plus "classique" avec l'effet sortie de Resident Evil 4 qui s'estompe un peu. God of War en profite pour faire son retour, fracassant, en tête du top. Le reste ? Rien de bien neuf. A noter quand même la belle longévité d'Hogwarts Legacy.