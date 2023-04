Beyond the Long Night, un nouveau roguelike, est sorti

Publié le Mardi 18 avril 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La nuit je mens

Nouveau roguelike twin-stick, Beyond the Long Night est un jeu d'aventure développé par Noisy Head Games et édité par Yogscast Games. Il vient de sortir sur Steam , au prix de 17,49 € (il est à -20% jusqu'au 24 avril).Vous y explorerez le Mont Sinistre, pris dans une boucle temporelle, avec ce qu'il faut d'ennemis, de pièges et de trésors à découvrir pour vous occuper un bon moment.Chaque partie vous permet d'en apprendre plus sur ce monde mais aussi de développer votre équipement et vos pouvoirs.