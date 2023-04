Pets Hotel vient de sortir

Publié le Mardi 18 avril 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

L'hôtel des prouts ?

Crimson Lion Entertainment vient de sortir son nouveau jeu édité par Games Incubator : Pets Hotel.Vous allez incarner le propriétaire d’un hôtel pour animaux et vous devrez le gérer mais aussi vous occuper des pensionnaires. Chaque animal aura des besoins que vous pourrez apprendre via leur propriétaire et que vous devrez satisfaire. Il faudra les nourrir, les abreuver, les toiletter, mais également jouer avec eux. Et bien entendu, ramasser leurs crottes.Vous pourrez même... leur faire des massages...Le jeu vient de sortir sur Steam , au prix de 17,49 € (-15% jusqu'au 24 avril).