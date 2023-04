Blooming Business: Casino arrive le 23 mai

Publié le Mardi 18 avril 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Tout sur le noir

Blooming Business: Casino est un jeu développé par le studio français Homo Ludens et édité par Curve Games. Il est annoncé pour le 23 mai sur Steam Il s'agit d'un jeu de gestion de casino, façon Las Vegas. Vous allez construire, décorer, meubler et gérer votre casino. Et vous allez vous frotter à la plus dangereuse des créatures : le joueur compulsif. Impossible à pleinement satisfaire, impossible à pleinement rassasier...Notez qu'une démo est disponible si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter. Une nouvelle vidéo a été diffusée.