Ylands, le jeu de Bohemia Interactive fait peau neuve

Publié le Mercredi 19 avril 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'aventure, c'est l'aventure

Sorti à la fin 2019, Yslands était un jeu bac à sable, dans lequel des aventuriers exploraient simplement les lieux, rencontrant des animaux, des créatures, et construisant leurs véhicules et objets.Bohemia Interactive a passé 3 ans à totalement modifier son jeu et à le transformer en jeu d'aventure. Après 7 mises à jour majeures, 90 fonctionnalités ajoutées, 438 nouveaux assets et plus de 8500 bugs corrigés, Yslands revient cette fois-ci en jeu d'aventure, donc, avec une vraie campagne à jouer.Le jeu est jouable sur PC, mais aussi sur mobiles. On reste sur un monde à découvrir, à explorer, des animaux terrestres ou marins à chercher, le tout dans 6 régions uniques. Et plein de choses à fabriquer et construire, bien entendu.