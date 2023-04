God of Rock est sorti

Publié le Mercredi 19 avril 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ma guitare dans ta gueule

Jeu de combat et de rythme, le tout sur de la musique Rock, bien entendu, God of Rock est désormais disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.12 combattants vous attendent, chacun avec son look mais aussi ses compétences spéciales, ses coups spéciaux, ses propres caractéristiques...Plus de 40 chansons originales sont à découvrir et à maîtriser en rythme. Enfin, 8 arènes de combat sont disponibles.Le jeu propose un mode histoire, un mode entraînement, un éditeur de morceaux et du multi en ligne ou en local.