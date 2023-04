De nouveaux jeux sur le Xbox Game Pass

Publié le Mercredi 19 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Moyen

Minecraft Legends (Cloud, Console & PC) - disponible

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (Cloud, Console & PC) – 20 avril

Medieval Dynasty (Xbox One) – 20 avril

Homestead Arcana (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 21 avril

Cassette Beasts (PC) – 26 avril

BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition (Cloud, Console & PC) – 27 avril

The Last Case of Benedict Fox (Console & PC) – 27 avril

Redfall (Cloud, PC & Xbox Series X|S) – 2 mai

Vampire Survivors: Tides of the Foscari – Disponible

Microsoft Flight Simulator – Treizième Mise à jour du Monde : L’Océanie et l’Antarctique – 25 avril

The Elder Scrolls Online : Pack Dragon Slayer – Disponible

MLB The Show 23 : 10 pack The Show – Disponible

Far Cry 5 : extension Hours of Darkness – Disponible

Bugsnax (Cloud, Console & PC)

Destroy All Humans! (Cloud, Console & PC)

Dragon Quest Builders 2 (Cloud, Console & PC)

Tetris Effect Connected (Console & PC)

Unsouled (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Contenu téléchargeable et mises à jourLes Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 30 avril