Park Beyond : gérez votre parc d'attractions

Publié le Mercredi 19 avril 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Moi, je vais faire un grand 9

Park Beyond est un jeu de construction et de gestion de parc à thème. Le jeu est signé Bandai Namco et développé par Limbic Entetainement. Il sort le 16 juin sur PS5, Xbox Series et PC. Une bêta fermée débute le 9 mai. Vous pouvez vous inscrire pour y participer sur le site officiel Vous allez devoir construire les meilleurs parcs d'attractions possibles, avec un système de construction modulaire et une personnalisation poussée. Le but est de plaire aux visiteurs qui vont, alors, dépenser plus et plus d'argent encore.Vous pourrez personnaliser chacune des attractions pour qu'elles vous correspondent au maximum. Mais surtout pour tenter de faire la plus d'entre toutes.Il faudra aussi faire avec un rival, Hemlock Consortium, dont le PDG est un sale type prêt à tout pour vous mettre des bâtons dans les roues.Une vidéo de gameplay a été diffusée :