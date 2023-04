Publié le Jeudi 20 avril 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu magnétique

Teslagrad 2 est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. C'est un jeu de plateforme et d'aventure, de puzzles également, jouant sur l'électricité et le magnétisme pour résoudre les énigmes.Après le bon petit succès du premier opus (d'ailleurs dispo aujourd'hui aussi en version remastered), le studio Rain Games et l'éditeur Modus Games remettent donc le couvert.Cette fois-ci, le jeu vous entraîne dans un monde basé sur la mythologie nordique. De nouveaux puzzles, un monde plus vaste, plus varié, des combats de boss... c'est à découvrir en vidéo :