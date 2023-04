Publié le Jeudi 20 avril 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Minority Report

Crime O'Clock sort le 30 juin sur PC et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu d'enquête, dans lequel vous devez empâcher des crimes avant qu'ils ne se produisent.Vous allez devoir explorer des marqueurs temporels et tenter d'élucider ces vols, meurtres, piratages et autres crimes, mais surtout découvrir ce qui peut bien perturber le temps...Le jeu est signé du studio Bad Seed et édité par Just For Games.