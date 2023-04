Loop8: Summer of Gods vous offre une visite guidée

Publié le Lundi 24 avril 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Nini, c'est pas un prénom, ça, c'est un pseudo...

Pour rappel, Loop8: Summer of Gods est un JRPG narratif dans lequel vous allez suivre l'histoire de Nini, un jeune garçon issu des colonie spatiales qui débarque dans l'un des derniers havres de paix de l'humanité sur Terre, le petit village côtier d'Ashihara. La terre a été quasiment entièrement détruite par des démons et les hommes semblent vivre leurs derniers instants sur cette planète devenue hostile. Mais Nini a le pouvoir de remonter dans le temps. Avec ses amis, il va tenter d'erradiquer les démons et, au passage, d'empêcher leur invasion survenue des années auparavant...Edité par Marvelous! et développé par SIEG Games, Loop8: Summer of Gods sort le 6 juin sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Seule cette dernière version aura également le droit à une sortie en boîte.Le jeu met en scène le passage de l'adolescence à l'âge adulte.Une nouvelle vidéo, façon visite guidée, a été dévoilée.