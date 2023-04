Remnant II dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 27 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Avec un toutou

Suite de Remnant: From the Ashes, Remnant II sortira dans le courant de l'année sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, sans plus de précision. Pour rappel, il s'agit d'un TPS d'action-survie dans lequel les survivants de l'humanité affrontent les forces du mal.Le monde est généré de façon dynamique et propose des quêtes aléatoires, du butin unique, à jouer en solo ou en coop à trois.Plusieurs classes de personnages seront disponibles, de nombreuses armes avec leur gameplay dédié et de nombreux équipements (armures, bonus...).Le jeu est signé Gearbox Publishing. Il est développé par Gunfire Games, un studio appartenant à THQ Nordic.Une nouvelle vidéo a été diffusée.