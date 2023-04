- Ash of Gods : The Way est sorti sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 28 avril 2023 à 11:30:00 par Julia Bourdin

L’art de la guerre

AurumDust ont lancé Ash of Gods : The Way, leur nouveau jeu au tour par tour tactique et aux éléments de deck building, sur PC via Steam et Epic et sur le Nintendo eShop.Le jeu se déroule dans le même univers que Ash of Gods : Redemption mais n’en est pas une suite directe, cependant comme le premier il se veut narrativement riche et vous retrouverez des mécaniques et visages connus.20 ans après les évènements du premier jeu, vous allez devoir écrire l’Histoire et sauver votre patrie de la dévastation en apprenant The Way, un jeu de carte que l’aristocratie adverse utilise pour entrainer ses commandants à l’art de la guerre.The Way a en tout cas une belle patte graphique et saura très probablement intéresser les amateurs du genre. Le jeu est disponible pour 24,99 €, avec une remise de lancement de 10%, et si vous possédez le premier jeu sur Steam vous pourrez bénéficier sur la plateforme d’une remise additionnelle de 10%.