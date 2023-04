- Super Dungeon Maker arrive le 3 mai

Publié le Vendredi 28 avril 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Chevalier poulet

Comme son nom l'indique, Super Dungeon Maker est un jeu qui vous permet de créer vos propres donjons. Vous allez pouvoir créer vos salles, poser vos ennemis, les objets à collecter, les pièges, les passages secrets... et faire même plusieurs niveaux, que vous pourrez ensuite parcourir, modifier, améliorer, jusqu'à atteindre l'excellence et ensuite le partager. Le tout avec des graphismes façon Super Nintendo. Parce que hommage à Zelda...Le jeu sort le 3 mai, sur Steam et sur Nintendo Switch. Il est développé et édité par Firechick.On vous laisse le découvrir en vdéo.