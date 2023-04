Aliens: Dark Descent s'offre un nouveau trailer

Publié le Jeudi 27 avril 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Alien day ? Sans rire ?

Développé par Tindalos Interactive et Focus Entertainment en collaboration avec 20th Century Studios, Aliens Dark Descent est un jeu d'action/stratégie tactique, prévu pour le 20 juin 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Les joueurs iront explorer la planète Lethe et éviter de se faire défoncer la tête et surtout le thorax par des hordes d'aliens. Bien évidemment, vous dirigerez des Space Marines.Le jeu s'est offert une nouvelle vidéo, pour fêter l'Alien Day. Parce qu'il paraît qu'hier, c'était l'Alilen Day. Putain, ils ne savent plus quoi inventer.