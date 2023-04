- Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition arrive sur Xbox et PlayStation

Publié le Vendredi 28 avril 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Shaun of the bêêêêê

Déjà sorti sur Nintendo Switch, le jeu Home Sheep Home: Farmageddon Party Edition arrive sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 26 mai prochain. Le jeu est signé des studios Aardman. Et pour cause : il met en scène l'un de ses personnages, Shaun le mouton.Il s'agit d'un party games, avec tout un tas de petits casse-têtes à jouer en solo ou en équipe, dans le but de permettre à Shaun et sa tribu de retrouver ses verts pâturages. Une aventure qui vous dera passer par des grottes, les rues de Londres ou même l'espace...Il devrait coûter une dizaine d'euros.