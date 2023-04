LEGO 2K Drive, nouvelle vidéo

Publié le Vendredi 28 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement le 19

L'épisode 5 des vidéos façon journal TV de LEGO 2K Drive a été mis en ligne. On a toujours aussi hâte d'y jouer. Le jeu est prévu sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC au prix de 59,99 € et au prix de 69,99 € sur PS5 et Xbox Series. Il sort le 19 mai.LEGO 2K Drive est, on vous le rappelle, le prochain jeu vidéo fruit d'une collaboration, comme son nom l'indique, entre 2K Games et LEGO, la marque de petites briques.LEGO 2K Drive, ce sont des courses et de la personnalisation de véhicules dans un monde ouvert. Plein de courses, plein de défis vous attendent dans le jeu qui se dévoile à nouveau dans une vidéo. L'occasion de découvrir la personnalisation des véhicules proposée dans le Garage.