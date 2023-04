Space Gladiators arrive le 4 mai

Publié le Jeudi 27 avril 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Un jeu qui donne la frite ?

Space Gladiators est un jeu de plateforme roguelite qui sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One le 4 mai. Il est développé par le développeur indépendant Thomas Gervraud, aka Blobfish.Les joueurs vont y incarner des patates capturées et transformées en gladiateurs par des extra-terrestres.8 patates sont prévues, chacune avec ses caractéristiques et compétences, plus de 50 ennemis, 10 boss, 300 objets..