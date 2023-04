Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de mai

Publié le Vendredi 28 avril 2023 à 11:15:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

De quoi faire son shopping

STAR WARS: Rogue Squadron 3D [Amazon Games App]

Super Sidekicks [Amazon Games App]

Samurai Shodown IV [Amazon Games App]

Planescape: Torment: Enhanced Edition [Amazon Games App]

Lake [Amazon Games App]

Robo Army [Amazon Games App]

Last Resort [Amazon Games App]

Kardboard Kings [Amazon Games App]

The Almost Gone [Amazon Games App]

3 Count Bout [Amazon Games App]

Alpha Mission 2 [Amazon Games App]

Lila's Sky Ark [Legacy Games Code]

Agatha Knife [Amazon Games App]

King of the Monsters 2 [Amazon Games App]

Kizuna Encounter [Amazon Games App]

Overwatch 2

PUBG Battlegrounds

World of Warcraft

FIFA 23

Lost Ark

New World

Farm Heroes Saga

League of Legends

VALORANT

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois de mai :Et des bonus pour :Et bien d'autres.