Varney Lake : le visual novel sur des vampires est sorti

Publié le Mardi 2 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les dents du malheur

Varney Lake est un visual novel inspiré par les Comics de type Pulp Fiction (le genre, pas le film) sortis dans les années 50. Il est signé LCB Game Studio et Chorus Worldwide et vient de sortir sur PC via Steam, PS4 et 5, Xbox Series et One ainsi que sur Nintendo Switch.Dans ce jeu aux graphismes très 80s, vous devrez aider le détective du paranormal Lou Hill à résoudre une affaire vieille de 30 ans. Il faudra remuer les souvenirs brumeux de trois adultes, enfants à l’époque, Jimmy, Doug et Christine dont la colonie de vacances a mal tourné…On est sur le test.