Le futur du jeu en ligne – Que peut-on en attendre ?

Publié le Mardi 2 mai 2023 à 09:29:59 par Extérieur

Le jeu en ligne a connu une croissance phénoménale ces dernières années et ne montre aucun signe de ralentissement. Du game as a service aux expériences VR connectées, l'offre ne cesse de s'élargir. Mais qu'en est-il de l'avenir du jeu en ligne ? Quelles innovations et tendances vont façonner ce genre en particulier dans les années à venir ? Dans cet article, nous allons explorer les tendances clés qui vont façonner le futur du jeu en ligne selon nous.Le game as a service est, comme son nom l’indique, un business modèle où le jeu est avant tout pensé comme un service. Ainsi, le jeu a régulièrement droit à de nouvelles mises à jour, du nouveau contenu, et de nouveaux features. Généralement, les GaaS sont gratuits ou nécessitent un abonnement mensuel. Grâce à des microtransactions, les joueurs ont droit à du contenu exclusif.Ceux qui jouent régulièrement à Fortnite ou League of Legends connaissent surement les games as a service. Ceux-ci permettent de payer quelques euros pour débloquer des lootboxes qui offrent des bonus aux plus chanceux. Le but est de garder le joueur connecté le plus longtemps possible.Les lootboxes ne sont pas la seule façon de tenter sa chance dans un jeu en ligne. D'autres activités virtuelles, comme le casino en direct, par exemple, offrent également la possibilité de s'immerger dans l'atmosphère en ligne d'un jeu réel. Par exemple, c’est le cas du live casino suisse sur Gamrfirst . Gamrfirst est le portail virtuel du réputé Casino Barrière de Montreux, en Suisse.Indéniablement, les futurs jeux en ligne auront de meilleurs graphismes. L’amélioration graphique est une constante qui est vraie depuis la création des jeux vidéo dans les années 80. D’ailleurs, on pourra en profiter même en jouant sur navigateur. En effet, Google a récemment déployé le WebGPU dans chrome . Cette fonctionnalité permettra aux jeux web d’aller directement puiser dans la puissance de calcul des cartes graphiques.Le jeu sur mobile est devenu un véritable phénomène de société. D’après une étude de We Are social , 66,2% des joueurs jouent sur ce support. L’offre dans le secteur est immense, et tous les types de jeux sont représentés : hyper casual, casual, midcore, et hardcore. Comme sur les autres plateformes, la qualité des jeux va encore s’améliorer avec le temps. Certains titres mobiles comme Genshin Impact aident à améliorer cette qualité en définissant de nouveaux standards.Aujourd’hui, les joueurs n’ont plus peur de consacrer une partie de leur budget pour vivre des expériences plus immersives. C’est la raison pour laquelle nous avons régulièrement droit à de nouveaux jeux en ligne proposant la réalité virtuelle. Si la technologie n’est pas encore accessible à tous, elle se démocratise de plus en plus.D’après les spécialistes, le metaverse et la réalité virtuelle sont le futur des jeux vidéo en ligne. Dans le concept, il est possible d’explorer de nouveaux mondes et de vivre de nouvelles expériences créées par d’autres joueurs. Certains titres le permettent déjà, et nous aurons surement droit à des expériences plus poussées dans le futur.