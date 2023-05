Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, première bande-annonce

Publié le Mardi 2 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Euh...

La Saga Hunger Games revient au cinéma le 15 novembre 2023. On en demandait pas tant. La première fournée nous avait suffit. Largement. Très largement. Si largement que j'avais vomi avant la fin. Mais elle revient au cinéma.Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur est un film de Francis Lawrence. Avec Tom Blyth, Rachel Zegler, Viola Davis, Peter Dinklage et Hunter Schafer. Il s'agit d'une préquelle se déroulant 64 ans avant la première saga.Et bim, bande-annonce.