Monster Hunter Rise: Sunbreak est sorti sur consoles

Publié le Mardi 2 mai 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Coeur de dragon

Monster Hunter Rise: Sunbreak est sorti sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Elle est déjà disponible sur PC et Nintendo Switch depuis début février.Dans cette mise à jour gratuite, le jeu s'offre de nouveaux ennemis, ainsi que du nouveau contenu de recherche d'anomalie, des quêtes événementielles....Vous partirez à la chasse du Dragon Ancien Velkhana, déjà aperçu dans Monster Hunter World Iceborne. Le Valstrax sera aussi à affronter. Le Velkhana à partir du Rang Maitre 10 et le Valstrax écarlate éveillé à partir du Rang Maitre 160.Monster Hunter Rise: Sunbreak se déroule après la défense du village de Kamura dans Monster Hunter: Rise.