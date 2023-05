(TEST) LEGO 2K Drive (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 23 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pour 100 briques, t'as plus rien

Je ne connais pas grand-monde qui n'aime pas les petites briques à empiler de chez LEGO. Et si toutes mes connaissances ne sont pas des aficionados, notamment en raison du prix souvent prohibitif des sets vendus dans le commerce, il en est certains - dont moi - qui n'hésitent pas à investir des sommes déraisonnables dans certaines boîtes de construction...Le plaisir est le même, du moins pour moi, quand on se replonge dans les jeux LEGO.Alors quand on nous propose de la construction, des courses de voiture et de l'humour, autant vous dire que je n'aurais laissé personne d'autre à la rédac', tester le nouveau jeu LEGO.