The Front : survie post-apocalyptique en monde ouvert

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pour lutter contre les bas du front

The Front est un nouveau FPS de survie et de fabrication en monde ouvert. The Front raconte l'histoire d'un monde ravagé par un empire brutal et tyranique, mais aussi par la multiplication exponentielle de monstres. Grâce à l'aide d'une IA, baptisée Aurora, quelques humains réussissent à voyager dans le temps. Leur mission : changer les choses et faire que l'Empire ne voit jamais le jour.Ce ne sera pas simple : les voyageurs vont s'organiser en factions, qui se monstrent hostiles les unes avec les autres, et le monde qu'ils découvrent est aussi peuplé de créatures mutantes dangereuses.Vous devrez combattre mais aussi récupérer des ressources pour construire de nouvelles technologies. Plus de 400 formules de fabrication sont à découvrir. Le monde proposera une superficie de 36km², un cycle jour/nuit, 10 météos différentes, des véhicules...Une bêta arrive bientôt. Le jeu est à découvrir sur Steam . Une nouvelle vidéo a été publiée.