Liberté, le roguelite sur la Révolution française, est disponible

Publié le Mercredi 24 mai 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

J'écris ton nom ?

Développé par les polonais de chez Superstatic et édité par Anshar Publishing, Liberté est un roguelite à base de cartes qui prend pour cadre la Révolution française. Ou presque.Paris est la proie d'une entité malveillante venue d'une autre dimension, Dame Bliss. Elle vous charge de trouver un nouveau Roi pour la France. Vous allez incarner René, un parisien de base, qui va être doté de pouvoirs surnaturels pour remplir sa mission. Vous pourrez changer de corps et vous transformer en Victor, un maître-chasseur, Fléa, une guerrière ou Ana, la chef de la révolte.Les cartes permettront d'obtenir des compétences passives ou actives durant les parties. Plus de 100 cartes seront proposées. Le jeu propose plus de 40 heures de dialogues...Il vient de sortir sur Steam