La Petite SirÃ¨ne : dÃ©couvrez un making-of

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'actrice a suivi un régime à base de plancton

L'adaptation Live du conte d'Andersen est sorti hier au cinéma. Un film de Rob Marshall avec Javier Bardem, Daveed Diggs, Melissa McCarthy, Jonah Hauer-King, Jacob Tremblay et Awkwafina.On ne vous refait pas le pitch, tout le monde connaît l'histoire de cette femme-poisson au nom de lessive qui tombe amoureuse d'un prince, un vrai, pas celui des petits gâteaux ronds.Un petit making-of avec les commentaires du réalisateur Rob Marshall, du producteur Lin-Manuel Miranda et des comédiennes et comédiens Halle Bailey, Melissa McCarthy et Jonah Hauer-King, dévoile les coulisses du film et plus particulièrement comment la comédienne principale s'est approprié le rôle.