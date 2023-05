Dicefolk, un petit roguelite solo avec des dés

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dédé ?

Dicefolk est un jeu développé par Leap Studios et édité par Good Shepherd Entertainment, qui sortira sur PC plus tard dans le courant de l'année.Il s'agit d'un roguelite tactique solo qui mêle des mécaniques de dés et du gameplay de capture de monstres. Des dizaines de créatures sont à capturer pour être intégrées à votre équipe. Des artefacts permettront d'améliorer vos chances de capture mais aussi votre efficacité au combat.De la tactique, de la collection, des dés... le jeu est à découvrir en vidéo.