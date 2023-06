Born of Bread, une démo et une vidéo

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Beurre doux ou beurre salé ?

Born of Bread sortira sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series cet été, est déevloppé par WildArts Studios et édité par Dear Villagers.Il s'agit d'un petit RPG mignon destiné aux enfants comme aux adultes dans lequel vous allez incarner un golem fait de pain. Et notre ami (de pain) s'appelle Loaf. Il est parti explorer la forêt de Racines. Avec de nouveaux amis, il va s'opposer à l'invasion de méchantes créatures qui sèment le chaos dans son monde.Le jeu est en démo sur Steam et s'offre une nouvelle vidéo.