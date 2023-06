Saloon Simulator : la démo du Far West

Publié le Mardi 20 juin 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Y'aura des putes ?

Un saloon abandonné qui ne demande qu'à renaître, une ville du Far West qu'il va falloir faire revivre et zou, c'est parti, vous voilà derrière le comptoir.Saloon Simulator vous place dans la peau d'un propriétaire de saloon. Il va falloir le remettre en ordre, le nettoyer, le décorer, l'agrémenter de tables, de cartes de poker, de bouteilles, de verres... et il faudra servir vos clients.Vous devrez alors investir pour le développer, explorer les environs à la recherche de choses qui pourraient vous servir et j'en passe. Le jeu est en démo sur Steam , a lancé un Kickstarter et s'offre une nouvelle vidéo.