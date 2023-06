- Chicken Police: Into the HIVE!, un jeu d'enquête noir

Publié le Vendredi 23 juin 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un p'tit côté Blacksad ?

Chicken Police: Into the HIVE! est un jeu d'enquête assez particulier. Développé par The Wild Gentlemen, un studio indépendant, il s'inspire des films "noir". Et pour tous nos amis ayant la culture d'un bulot, sachez qu'un film noir fait référence à l'ambiance sombre des films policiers des années 30 à 50, dans le cinéma hollywoodien, eux-mêmes inspirés des romans policiers de la même époque.Chicken Police: Into the HIVE! raconte l'histoire de deux coqs détectives qui enquêtent sur la pègre des insectes.30 personnages, animaux humanoïdes, sont à rencontrer dans cette histoire en Noir et Blanc, qui sortira cette année sur Steam