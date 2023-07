(Test) CityDriver (PS5, Xbox Series, PC)

Publié le Jeudi 20 juillet 2023 à 12:00:00 par Romain Cappelletti

Cette voiture n'est pas volée monsieur l'agent

Aujourd'hui, on apprend à conduire avec City Driver. Ça tombe bien parce que je n'ai pas mon permis. Pas d'excuse de citadins ici comme "Oui mais les transports en commun ça suffit amplement tu comprends" ou "Mais je m'engage contre la pollution et pour le bien être de mes petits poumons". Non, ici, on a raté deux fois son permis, avec des fautes éliminatoires sales.Autant vous dire que je suis un chauffard et un vrai danger sur la route, et je suis pas sûr qu'un jeu de simulation de conduite suffise à corriger ça.