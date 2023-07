Waven : accès anticipé

Publié le Jeudi 20 juillet 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Un jeu qui va faire des vagues

Waven, le nouveau je de rôle tactique en multijoueur de chez Ankama et successeur de Wakfu débarque bientôt en accès anticipé, et gratuit.Le temps des Dragons et des Dieux est révolu, mais la magie demeure.Dès le 16 août 2023, les joueurs Mac Et PC pourront embarquer dans une toute nouvelle aventure, dans un monde submergé dans lequel ne subsistent que quelques îlots.Free To Play oblige, les joueurs pourront se procurer des packs fondateurs pour mieux débuter leur aventure.